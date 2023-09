Tregua fiscale: ravvedimento e definizione al fotofinish di Laura Ambrosi









Sprint finale per il ravvedimento speciale e per la definizione agevolata delle controversie tributarie: entro il 30 settembre i contribuenti dovranno versare la prima rata o il totale dovuto per i benefici previsti dalla tregua fiscale.

In estrema sintesi, entro fine mese, chi volesse aderire al ravvedimento speciale dovrà calcolare le imposte, le sanzioni a 1/18 e i relativi interessi, potendo poi beneficiare della possibilità di pagamento rateale, non prevista ordinariamente.

Chi, invece, ha una...