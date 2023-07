Trust «Dopo di noi» e leva finanziaria: la chance del mutuo con agevolazioni di Gianluca Dan e Matteo Pettinari

La legge sul “Dopo di noi” (legge 112/2016) ha previsto specifiche disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, istituendo una disciplina per i trust aventi come unici beneficiari persone con uno svantaggio accertato. I cosiddetti trust “Dopo di noi” hanno come unico scopo quello di tutelare il beneficiario con disabilità e di supportare economicamente il suo “progetto di vita” e nulla più.

Sulla base di quanto previsto dall’articolo...