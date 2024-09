Trust, retrocessione irrilevante: non c’è arricchimento gratuito

Può capitare che i beneficiari di un trust desiderino unanimemente che lo stesso non prosegua. A tal fine la strada più semplice e nota, per gli atti istitutivi regolati da una legge che lo permetta, è ricorrere alla cessazione anticipata per volontà espressa di tutti i beneficiari che siano capaci, maggiorenni e titolari di una posizione beneficiaria «vested», così esaurendo tutte le posizioni beneficiarie.

In tale ipotesi si tratta di beneficiari che versano nella situazione descritta dalla...