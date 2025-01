Un’autocertificazione può sbloccare il tax credit sulle imposte all’estero

In presenza di un reddito estero, nel caso specifico costituito da dividendi di società di diritto rumeno, la prova che le imposte siano state assolte all’estero a titolo definitivo, in mancanza della certificazione proveniente dallo Stato estero, non può impedire al contribuente di scomputarle attraverso il meccanismo del credito d’imposta di cui all’articolo 165 del Tuir, purché egli si sia attivato per ottenerla. Questo è il principio che si ricava dalla decisione n. 336/02/2024 della Cgt di Pesaro...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi