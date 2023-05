Una stanza di compensazione per l’alta capacità contributiva di Marco Cerrano









I principi di ottimizzazione delle risorse fiscali ed efficientamento della gestione delle entrate dello Stato contenuti nel disegno di legge delega per la riforma tributaria stanno stimolando un dibattito sull’opportunità di creare un ufficio dell’agenzia delle Entrate dedicato agli “High net worth individuals” (Hnwi).

Si tratta di una esperienza già condivisa da molti altri Stati, europei e non, in cui sono presenti uffici specializzati e funzionalmente competenti per i contribuenti...