Unico contenitore per le sanzioni penali e amministrative

Sanzioni tributarie amministrative e penali in un unico testo normativo: tutti i decreti e le singole disposizioni sanzionatorie tributarie saranno accorpati in un testo unico, in vigore dal 1° gennaio 2026. Inizia così a prendere forma l’importante riordino della complessa legislazione tributaria previsto anche dalla legge delega.

Nel nuovo testo unico delle sanzioni tributarie, esaminato dal Consiglio dei ministri il 22 luglio, confluiranno innanzitutto le «disposizioni generali delle sanzioni amministrative...