Unità da diporto, utilizzo commerciale da provare per l’esenzione accise

Per l’esenzione dall’accisa sui rifornimenti di carburante effettuati sulle imbarcazioni costituenti unità da diporto, è necessario che l’utilizzo commerciale di quest’ultima sia provato in concreto dal contribuente, non essendo sufficiente per l’esenzione dall’accisa in capo al locatore la mera circostanza che il natante sia oggetto di un contratto di locazione o noleggio. A chiarirlo è la sentenza 8037/2024 della Cassazione.

