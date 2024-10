Va tassata in Italia la pensione all’italiano residente in Svizzera

Il trattamento pensionistico erogato dallo Stato italiano a favore di un cittadino italiano residente in Svizzera è soggetto a imposizione in Italia nel caso in cui venga erogato da un ente pubblico e costituisca il corrispettivo di un’attività resa al medesimo soggetto. È quanto hanno stabilito i giudici della Cgt di Roma con la sentenza n. 9022/33/2024 (presidente e relatore Papa).

Nel caso esaminato, il contribuente impugnava l’avviso di accertamento col quale l’ufficio, a seguito del disconoscimento...