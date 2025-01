Verifiche rapide su 730 e Redditi. Arriva il rating sui controlli

Il Fisco punta a tagliare i tempi per le verifiche delle dichiarazioni. l’obiettivo è recuperare «prontamente» le quote di gettito dichiarate ma non versate spontaneamente dai contribuenti. Per aumentare il fiato sul collo agli evasori l’amministrazione finanziaria vuole aumentare i controlli sostanziali. Ma senza nessuna pesca a strascico. Infatti, in quest’ottica, verranno messi in campo gli indicatori per misurare la positività dei controlli: insomma un vero e proprio rating per scovare gli evasori...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi