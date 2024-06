Versamenti a fine agosto. Nuovi testi unici dal 2026

In arrivo l’attesa proroga dei versamenti per soggetti Isa e forfettari per tutto il mese di agosto con la maggiorazione dello 0,40 per cento. Sui Testi unici invece si profila una modifica alla delega fiscale per consentire un tempo di decantazione più ampio: l’entrata in vigore scatterà, infatti, dal 1° gennaio 2026. Nel Consiglio dei ministri in programma oggi alle 17 il fisco avrà un ruolo di primo piano. Sul tavolo sono attesi, tra l’altro, il decreto correttivo del concordato, della cooperative...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 1 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi