Via libera all’agevolazione Ace omessa ma riportata nel modello l’anno dopo

L’Ace spetta anche se il contribuente non ha compilato il prospetto nella dichiarazione dei redditi del periodo di riferimento. L’ha affermato con la sentenza 1683/14/2024 (presidente Izzi, relatore Gaudino), la Corte tributaria di secondo grado per la Lombardia, in un caso in cui la società contribuente aveva poi riportato l’agevolazione nella dichiarazione di un periodo d’imposta successivo.

A seguito di un controllo formale era stata notificata la cartella di pagamento portante il ruolo con cui...