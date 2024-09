Vietate le correzioni fuori tempo che incidono sui redditi dichiarati

L’importanza di una corretta compilazione dell’Isa e in generale del modello Redditi 2024 entro il 31 ottobre sta anche nel fatto che, trascorsa questa scadenza, l’adesione al concordato preventivo non tollera correzioni della dichiarazione.

Scadenza invalicabile

Non solo non sarà possibile procedere con l’adesione dopo il 31 ottobre 2024, ma non si potranno neanche correggere con una dichiarazione integrativa eventuali errori sul modello che comportano una modifica al reddito concordato. Costituisce infatti un’ulteriore...