Vigilanza a tappeto sull’attività mutualistica

Una campagna di revisioni a tappeto sulle 256 società di mutuo soccorso, che non fanno parte di realtà associative. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) punta alla verifica dell’effettivo perseguimento dello scopo mutualistico. In una prospettiva che già dalle ispezioni straordinarie svolte dal 2023 a oggi su input degli esposti presentati punta a individuare chi utilizza lo strumento della società di mutuo soccorso in modo spurio o in attività addirittura vietato. È quanto emerso...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi