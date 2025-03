Violazioni doganali pre riforma con le vecchie sanzioni anche se più afflittive

Per le violazioni doganali commesse prima dell’entrata in vigore della riforma restano applicabili i regimi sanzionatori previsti pro-tempore anche se più afflittivi. Tuttavia le posizioni espresse dalla Cassazione sulle deroghe al principio del favor rei sono contraddittorie e non convincono.

Sullo specifico tema è tornata l’agenzia delle Dogane e monopoli (Adm) con la circolare 3/D/2025 in cui prende in esame l’efficacia temporale dell’applicazione delle sanzioni amministrative doganali introdotte...