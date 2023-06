Visti infedeli, il domicilio del responsabile dell’assistenza orienta le sanzioni di Andrea Taglioni

Spetta alla Direzione regionale delle Entrate (Dre) competente in ragione del domicilio fiscale del responsabile dell’assistenza fiscale - e non all’ufficio nella cui circoscrizione è domiciliato il contribuente- irrogare la sanzione in caso di apposizione di visti di conformità infedeli.



La responsabilità in capo all’intermediario è limitata soltanto al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta dovuta e non più all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero...