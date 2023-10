Voucher innovazione con dote di 75 milioni per spingere la transizione digitale delle Pmi di Roberto Lenzi









Il voucher innovazione potrà essere richiesto dalle piccole e medie imprese dal 29 novembre. Dal 26 ottobre al 23 novembre 2023 sarà possibile preparare le istanze e farsi trovare pronti per il click day. Lo ha stabilito il decreto direttoriale 16 ottobre 2023 con cui il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito le indicazioni per fare domanda e concorrere allo stanziamento complessivo di 75 milioni.

Lo sportello di accesso ai fondi fa seguito alla precedente fase in cui i cosiddetti ...