Zes unica, dal 31 luglio possibile presentare comunicazioni integrative

Attenzione al Durc nel credito d’imposta per la Zes unica: la riscossione dell’incentivo può avvenire in più stadi, ma ogni volta deve essere richiesta. La nuova finestra si aprirà il 31 luglio: gli investimenti possono essere stati ordinati anche nel 2023 (dopo l’entrata in vigore del Dl 19 settembre 2024), ma devono essere realizzati dal 1° gennaio 2024.

Questo emerge dal provvedimento delle Entrate dell’11 giugno, che ha approvato il modello di comunicazione per l’uso del contributo sotto forma...