Zes unica, altri aiuti di Stato in chiaro per il credito d’imposta

Fino al 12 luglio è aperta la corsa al credito d’imposta per i i nuovi investimenti in beni strumentali, così come previsto dall’articolo 16 del Dl n. 124/2023 e disposto a favore delle imprese della Zes unica. Il decreto ministeriale dello scorso 17 maggio stabilisce per l’aiuto:

i soggetti beneficiari ,

, gli investimenti ammissibili ,

, la misura del credito d’imposta ,

, la procedura di accesso al beneficio ,

, la modalità di fruizione e i controlli.

I soggetti beneficiari

Possono accedere al credito fiscale ogni tipo e forma di impresa che effettua gli investimenti agevolabili aventi sede nelle zone previste dall’agevolazione, ad esclusione dei settori dell’industria siderurgica, carbonifera...