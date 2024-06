Zes unica, domande al via dal 12 giugno senza click day

Entro giugno sono attesi decreto attuativo e circolare ministeriale del piano Transizione 5.0 con il manuale per i tecnici e la specifica dei soggetti abilitati a rilasciare le dichiarazioni ex ante e ex post, necessarie per ottenere i benefici. Nel contempo è stata resa nota la data di presentazione per gli incentivi nella Zes unica.

Tax credit 5.0

In materia di cumulo è stato chiarito che il credito d’imposta 5.0 non è un aiuto di Stato, pertanto non si applicano i limiti in materia di cumulo previsti...