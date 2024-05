Zes unica nel Mezzogiorno, domande dal 12 giugno

L’accesso alle risorse stanziate per il credito d’imposta agli investimenti nella Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno (pari a 1,8 miliardi) non passerà attraverso un click-day. La finestra di presentazione delle domande all’agenzia delle Entrate resterà aperta dal 12 giugno al 12 luglio 2024 ma l’ordine cronologico di presentazione non sarà rilevante per la prenotazione dei fondi.

A stabilire le modalità di accesso al tax credit è il decreto 17 maggio 2024, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale...