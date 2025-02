ZES unica: i modelli per la comunicazione del credito d’imposta

Visto che la legge di bilancio 2025, n. 207 del 30 dicembre 2024, riconosce il credito d’imposta anche per gli investimenti agevolati nella ZES unica effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025 sono stati approvati i modelli di Comunicazione e Comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, da inviare all’Agenzia delle entrate in via telematica.

La norma

L’articolo 1, comma 485, della legge di bilancio 2025...