Zes unica, sì al cumulo per il bonus ridotto

Archiviata la fase dell’invio delle domande, per la nuova Zes unica si attende di conoscere numero ed entità delle richieste presentate.

I fondi non sono illimitati e, quindi, la norma prevede una sorta di ricalcolo dell’incentivo fruibile in funzione del rapporto fra le agevolazioni richieste e le risorse disponibili (1,8 milioni di euro); qualora ci fosse un surplus di richieste, le imprese si vedrebbero ridurre il credito d’imposta assegnato rispetto a quello richiesto in domanda. In tale circostanza...