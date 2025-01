Accertamento esecutivo, avviso di presa in carico da impugnare entro 60 giorni

L’avviso di presa in carico dell’accertamento esecutivo, qualora costituisca il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria, deve essere impugnato tempestivamente entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente ne ha avuto piena conoscenza. In mancanza, il difetto di notifica dell’atto presupposto diviene non più contestabile. Queste le innovative statuizioni della Corte di cassazione, contenute nella sentenza n. 21254/2023 e nella successiva ordinanza n. 22670...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi