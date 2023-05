Accesso agli atti per verificare la prescrizione della cartella notificata nel 2010 di Rosanna Acierno

La domanda A un contribuente è stata notificata un’intimazione di pagamento da parte dell’agenzia delle Entrate Riscossione per una cartella notificata il 28 settembre 2010 relativa a un avviso di accertamento Iva, Irap, Irpef per l’anno di imposta 2002. Il contribuente non ricorda la notifica di questa cartella. Tra sospensioni e proroghe della prescrizione dovute al Covid questa cartella è caduta in prescrizione ad oggi 4 aprile 2023 ?

V. I. - Avellino

Al fine di rispondere al quesito, in via preliminare occorre precisare che, secondo l’orientamento giurisprudenziale di legittimità maggioritario, l’Iva (così come le imposte sui redditi e l’Irap) soggiace alla prescrizione decennale ai sensi dell’articolo 2946 del Codice civile. La prescrizione decorre dalla data in cui il diritto può essere fatto valere, dunque dal giorno successivo a quello in cui il tributo o la sanzione avrebbe dovuto essere pagato. Pertanto, nel caso di cartella di pagamento...