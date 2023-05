Accise, l’esportazione non legittima il rimborso di Giorgio Emanuele Degani









In caso di richiesta di rimborso delle accise pagate a titolo di esportazione di un autoveicolo, è compatibile con il diritto europeo la normativa nazionale che non preveda, in caso di esportazione del veicolo, il rimborso dell’accisa versata nello Stato membro di originaria importazione per un importo proporzionale alla durata dell’utilizzo di tale veicolo nel territorio di detto Stato membro.

Con la sentenza resa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, C-105/2022 del 22 maggio 2023 i giudici...