Acconti Irpef a tre aliquote per i contribuenti con il 730 a debito

Chi presenta il 730 senza sostituto dovrà versare entro il 30 giugno l’acconto Irpef 2025 calcolato in base ai tre scaglioni Irpef in vigore, e non alla curva delle aliquote 2023. Lo stesso vale chi presenta il modello Redditi e non è soggetto a Isa. Nella precompilata gli acconti sono già calcolati in modo corretto.

Con il via libera definitivo della Camera (153 voti favorevoli, nessun contrario e 101 astenuti) alla conversione in legge del Dl 55/2025 sparisce definitivamente il disallineamento tra...