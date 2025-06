Sport bonus alla volata finale: domande entro il 30 giugno

Sport Bonus 2025: c’è tempo fino al 30 giugno per presentare domanda di accesso al beneficio da parte delle imprese. Si tratta di uno dei principali incentivi previsti in ambito sportivo, che attribuisce un credito d’imposta pari al 65% per le erogazioni liberali effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici, nonché per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Una misura introdotta con la legge di Bilancio 2019 e prorogata anche per quest’anno (...

