Concordato preventivo: il video sulle nuove soglie di reddito per i soggetti Isa più virtuosi

Tetti agli incrementi di reddito con il concordato preventivo 2025-2026 per le partite Iva più fedeli con il Fisco. Per chi arriverà al 10 nelle pagelle fiscali già sull’anno d’imposta 2024 (che precede la nuova edizione del concordato) l’incremento massimo non potrà superare il 10 per cento. Una percentuale che diventa del 15% per chi ha punteggio fra 9 e 10 e si alza al 25% per chi ha un voto tra 8 e 9. Le novità sono contenute nel decreto correttivo (Dlgs 81/2025) pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 12 giugno.

I nuovi tetti al reddito per il concordato preventivo