Acconto Imu 2023: esenti i fabbricati invenduti delle imprese di Giuseppe Debenedetto

Link utili Scheda: I fabbricati invenduti delle imprese sono esenti dall'Imu Fabio Garrini Dossier e monografie

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Le imprese costruttrici non sono tenute a pagare l’ Imu sui fabbricati costruiti e destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, in forza del comma 751 della legge 160/2019 istitutiva della nuova Imu.

La finalità della norma agevolativa è quella di evitare di penalizzare le imprese di costruzione che sono costrette a conservare la titolarità di fabbricati costruiti, ma che restano invenduti a causa dell’andamento del mercato immobiliare.

La particolare...