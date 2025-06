Sport dilettantistici, proventi da raccolte fondi con limiti alle agevolazioni

Sport, dal 2026 stretta sui benefici fiscali delle raccolte fondi e novità per i premi. Questo quanto emerge dal decreto legislativo 33 del 2025 che, a far data dal 1° gennaio prossimo, reca tutta una serie di abrogazioni a disposizioni di carattere tributario. In particolare, a partire dal prossimo anno, salta quella misura recante la decommercializzazione Ires dei proventi derivanti dalle raccolte pubbliche di fondi. Ciò a patto che le attività siano rese da associazioni sportive dilettantistiche...

