Il 16 giugno scade il termine per versare l’acconto Imu 2023 e occorre prestare attenzione nella fase di calcolo dell’imposta da pagare, se non si vuole incorrere in irregolarità sanzionabili, considerate peraltro le diverse modifiche intervenute con l’entrata in vigore della nuova Imu (legge 160/2019).



Tra queste, si segnala che attualmente l’importo...