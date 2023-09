Accreditamento al cinque per mille per i ritardatari entro il 2 ottobre di Massimo Piscetta e Gabriele Sepio

Onlus e cinque per mille: per le realtà che scelgono di accedere al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) restano alcuni dubbi sul fronte dell’accreditamento. Due le questioni da chiarire: la prima riguarda le Onlus iscritte nell’elenco permanente della “vecchia” sezione enti del volontariato che scelgono di accedere al Runts. La seconda concerne, invece, le modalità di accreditamento per le Onlus che non hanno mai beneficiato del cinque per mille e che, con l’iscrizione nel Registro...