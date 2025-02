Affitti brevi nel 730, nella comproprietà scelta libera sull’unico immobile con aliquota del 21%

Debutta nel 730/2025 l’aliquota del 26% per gli affitti brevi introdotta dalla legge di Bilancio 2024 (si veda il precedente articolo «Affitti brevi, nel 730 la scelta della casa con cedolare al 21%»). Secondo la nuova norma, l’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dai contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa che optano per la cedolare secca, rimane applicabile nella misura...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi