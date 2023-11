Affitti brevi con codice unico. Niente fattura elettronica per i medici di Giuseppe Latour e Giovanni Parente









Arriva, dopo molte anticipazioni, il codice unico per gli affitti brevi, insieme a un nuovo pacchetto di obblighi, che prevede tra l’altro l’installazione di un rilevatore di fumo in tutte le case in locazione turistica. C’è lo stop per l’obbligo di inviare la fattura elettronica al sistema di interscambio delle Entrate anche nel 2024 per medici e operatori sanitari, mentre resta la trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria. No alla trasmissione telematica dell’8, 5 e 2 per mille da parte...