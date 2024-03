Affitti brevi, l’Ue approva il codice unico europeo

Arriva il codice unico europeo per gli affitti brevi a destinazione turistica. Mentre l’Italia sta mettendo a punto, con qualche ritardo, l’operatività delle regole che si è data a fine anno, il quadro comunitario di norme in materia fa un consistente passo in avanti.

Il 18 marzo è, infatti, arrivato il via libera del Consiglio Ue al regolamento sulla raccolta e la condivisione dei dati relativi a questi servizi di locazione. Si tratta del passaggio finale: a questo punto il testo è atteso in Gazzetta...