Affitti brevi, la provvigione entra nel calcolo della ritenuta (e nel reddito tassato)

Qual è il canone “giusto” da tassare in caso di affitto breve? In queste settimane di presentazione del modello 730 alcuni lettori si sono posti il dubbio di come trattare le somme ricevute da Airbnb e altri portali.

Dall’inizio del 2024 Airbnb ha iniziato ad applicare la ritenuta fiscale del 21% sui canoni incassati dagli inquilini e versati ai locatori...