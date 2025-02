Affitto d'azienda e locazione, come evitare la riqualificazione giudiziale

Il contratto di affitto d'azienda e il contratto di locazione sono le formule contrattuali più diffuse per trasferire la disponibilità di compendi aziendali comprensivi anche di immobili e di immobili in senso stretto. Spesso si utilizza la formula dell'affitto d'azienda o di ramo d'azienda in alternativa quella della locazione, perché decisamente più elastica per l'affittante/locatore. Infatti, l’affitto d'azienda presenta una disciplina estremamente scarna, ridotta agli articoli 2561 e 2562 c.c., con ampio margine di azione per la definizione del contratto. Diversamente il contratto di locazione è caratterizzato da una normativa, prevista dalla legge 392/1978, estremamente rigorosa.

È quindi fondamentale ai fini di una corretta ed efficacie scelta dello strumento contrattuale effettivamente adeguato, avere ben chiara la distinzione fra le due tipologie, per evitare il rischio di una riqualificazione in sede giudiziale.