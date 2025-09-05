Agevolazione prima casa con l’immobile inidoneo
L’acquisto precedente con il beneficio fiscale impedisce una nuova fruizione. Chi non ha usato lo sconto può sfruttarlo anche nello stesso Comune
Se una persona fisica già è proprietaria di un’abitazione «per qualsiasi ragione» non idonea a essere abitata (la cosiddetta «casa preposseduta»), ovunque questa casa preposseduta sia ubicata, e perciò intenda acquistare un’altra abitazione, la casa preposseduta inidonea:
impedisce l’avvalimento dell’agevolazione prima casa se è stata acquistata con l’agevolazione prima casa;
non impedisce l’agevolazione se non è stata acquistata con l’agevolazione prima casa, anche se la casa preposseduta sia ubicata...
