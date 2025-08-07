Agrivoltaico, più tempo per avviare gli impianti e obblighi più chiari

Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha concesso più tempo per completare l’installazione degli impianti e ha rivisto alcuni passaggi chiave della procedura di accesso agli incentivi. Lo ha fatto con il Decreto Ministeriale 149/2025 che intende facilitare la piena e completa attuazione dell’Investimento 1.1 “Sviluppo agro-voltaico” del PNRR.

La scadenza del 30 giugno 2026

La scadenza del 30 giugno 2026 indicata dal precedente Dm 436/2023 riguardava il termine entro cui l’impianto doveva entrare in esercizio...