Con il programma Life contributo alle imprese fino al 60% della spesa

Per ottenere gli incentivi a fondo perduto fino al 60% della spesa concessi dal Programma LIFE dell’Unione Europea le imprese che intendono realizzare progetti a favore dell’ambiente, del clima e della transizione ecologica devono presentazione delle proposte entro il 4 o il 23 settembre. La modalità per candidarsi è interamente digitale, è articolata ma ben strutturata, e può essere affrontata con successo seguendo con attenzione i passaggi richiesti.

La partenza

Il primo passo consiste nell’individuare il topic...