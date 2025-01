Al giudice tributario la prescrizione del credito dopo la notifica valida

In caso di contestazione dell’avvenuta prescrizione del credito tributario dopo la valida notifica di una cartella di pagamento la cognizione è del giudice tributario e non di quello ordinario. L’opportuno chiarimento è contenuto nell’ordinanza n. 2098 depositata il 30 gennaio dalle Sezioni Unite della Cassazione in sede di regolamento di giurisdizione.

La vicenda prende le mosse dall’impugnazione di un pignoramento presso terzi, promosso dall’agente della riscossione, avente ad oggetto debiti tributari...