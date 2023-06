Al via il bonus fiscale per chi aggiorna i registratori telematici

Via libera al credito d’imposta per gli esercenti che adattano alle nuove regole i registratori telematici utilizzati per memorizzare e trasmettere al Fisco i dati dei corrispettivi giornalieri. Un provvedimento, firmato il 23 giugno dal direttore dell’agenzia delle Entrate, detta le istruzioni per accedere al bonus pari al 100% della spesa, fino a un massimo di 50 euro per ogni misuratore fiscale.

Il perimetro dell'agevolazione

Il credito di imposta spetta agli operatori che adeguano i registratori telematici alle nuove disposizioni...