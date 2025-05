Operazioni straordinarie, cambia il regime di realizzo controllato

Il decreto Irpef-Ires (Dlgs 192/2024) semplifica profondamente il regime fiscale delle operazioni straordinarie, con un focus particolare sul conferimento di partecipazioni in realizzo controllato (articolo 177, commi 2 e 2-bis, Tuir). Le novità includono le società residenti all’estero, l’ammissione dei conferimenti minusvalenti, l’alleggerimento dei requisiti soggettivi e nuovi criteri per la verifica delle soglie in presenza di holding.

Una riforma attesa che apre nuove opportunità per la pianificazione societaria e fiscale, soprattutto per le imprese familiari e i gruppi industriali, ma che presenta ancora nodi interpretativi rilevanti, come evidenziato da Assonime all’interno della circolare n. 10 del 29 aprile 2025.