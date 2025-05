Transizione 5.0, procedura semplificata per la sostituzione di beni obsoleti

La legge di Bilancio 2025 ha introdotto all’interno dell’articolo 38 Dl 19/2024 il nuovo comma 9-bis che semplifica la determinazione del risparmio energetico nel caso di sostituzione di beni obsoleti. L’intervento apparentemente tecnico ha in realtà un impatto diretto e significativo sulla possibilità per molte imprese di accedere più agevolmente agli incentivi 5.0. Come funziona concretamente la semplificazione, quali sono i requisiti da rispettare e come si calcola il risparmio ammesso in modo automatico? I tre “casi-tipo” basati sulle Faq pubblicate dal Mimit e sulla prassi tecnica emergente.