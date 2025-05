Concordato preventivo biennale, come trattare variazioni e recuperi fiscali

Il concordato preventivo biennale (d’ora in poi Cpb), di cui al Dlgs 12 febbraio 2024, n. 13, come modificato dal decreto correttivo (Dlgs 108/2024), dopo aver fatto il suo debutto nelle dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2023, ove i contribuenti Isa hanno scelto se accettare o meno la proposta relativa agli anni 2024 e 2025, mette ora i contribuenti di fronte ad alcune criticità nel calcolo delle imposte relative all’anno 2024. Al fine di superare tali criticità, vediamo come trattare le variazioni fiscali in sede di calcolo delle imposte per coloro che hanno accettato una proposta di reddito per il biennio 2024-2025 e come compilare il quadro RF alla luce dell’introduzione del nuovo quadro CP “Concordato preventivo biennale”