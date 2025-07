Professionisti e autonomi non abituali, come cambia il riaddebito delle trasferte

La riforma del reddito di lavoro autonomo introdotta dal Dlgs 192/2024 ha ridefinito le regole di determinazione del reddito professionale. Dal 1° gennaio 2025, una delle principali novità riguarda il trattamento fiscale dei rimborsi spese. In ultimo, il decreto Fiscale ha introdotto un’importante condizione: per beneficiare dell’esclusione dalla base imponibile, le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute in Italia devono essere pagate con mezzi tracciabili. Vediamo le ricadute pratiche delle nuove norme per professionisti e soggetti che non esercitano abitualmente attività di lavoro autonomo.