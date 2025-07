Superbonus, l’Agenzia conferma l’indisponibilità dei crediti in attesa di accettazione

Se a distanza di anni dalla cessione o sconto in fattura, il cessionario o il fornitore rifiuta il credito fiscale acquisito, il cedente o il contribuente che aveva optato per lo sconto in fattura riacquista il diritto alla detrazione del bonus nella propria dichiarazione dei redditi (o della cessione o sconto, se ancora nei termini). Tuttavia, in caso di Superbonus del 2022, il contribuente non può optare per la ripartizione decennale della detrazione in luogo di quella quadriennale nel modello Redditi o nel 730. Dopo 90 giorni dal 31 ottobre 2024, infatti, non è più possibile presentare una dichiarazione integrativa per correggere quella già trasmessa e sanare l’omesso esercizio dell’opzione prevista dall’articolo 119, comma 8 quinquies, del Dl 34/2020 poichè non ricorre un vizio della volontà determinato dalla presenza di un errore grave ed essenziale. Se invece i crediti ceduti o scontati in fattura, rimangono nel cassetto fiscale del cessionario o del fornitore nello stato «in attesa di accettazione» il titolare originario del bonus edilizio non può fruirne in alcun modo