Industria 4.0, tre comunicazioni per il bonus 2025 da 2,2 miliardi - In edicola la guida sulle agevolazioni

Le risorse di Industria 4.0 sottoposte a tre comunicazioni per rispettare la dote 2025 di 2,2 miliardi. Gli aiuti per gli investimenti delle aziende sono complicati dalla burocrazia. Non decolla il pacchetto Transizione 5.0 per la difficoltà di misurare il risparmio energetico. L’alternativa dei bandi regionali diretti soprattutto alle Pmi. Affronta l’argomento in un video Roberto Lenzi, consulente aziendale ed esperto del Sole 24 Ore.

