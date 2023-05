Alluvione, stop a tasse e multe per 1 milione di persone e imprese di Manuela Perrone e Gianni Trovati

Oneri alleggeriti. In Consiglio dei ministri oggi misure agevolative per gli alluvionati









Lo stop ai pagamenti di tasse, contributi e multe arriverà almeno al 30 ottobre ma potrebbe estendersi al 20 novembre. Una sospensione generale interviene anche per le scadenze di procedimenti amministrativi e giudiziari e concorsi pubblici, a partire dal 16 maggio scorso. Per il fondo emergenze si punta a un rifinanziamento da 200 milioni, 150 già riservati all’Emilia-Romagna e altri 50 da accantonare per «le ricorrenti emergenze di rilievo nazionale». Ma le risorse complessive potrebbero salire...