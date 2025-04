Ammortamento al 6% anche per l’affitto

Per i fabbricati strumentali impiegati nella grande distribuzione, ammortamento fiscale con coefficiente del 6% anche se si tratta di beni posseduti da società immobiliari e concessi in locazione. Lo afferma il caso 2/2025 pubblicato dal think tank di Deloitte. In queste situazioni non si deve invece applicare la norma speciale e temporanea prevista dalla legge di Bilancio 2023 che eleva al 6% le quote degli immobili del commercio al dettaglio, limitando la maggiorazione ai beni utilizzati direttamente...

